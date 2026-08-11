Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı’nın acı günü
Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:51

Abdullah Avcı’nın acı günü

Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı’nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti. Trabzonspor, teknik direktör için taziye mesajı yayınladı.

Abdullah Avcı’nın acı günü
  • ABONE OL

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın acı gününde Trabzonspor, eski hocasını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer taziye mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın kıymetli annesi Feriha Avcı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Not: Merhumenin cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.''

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#ABDULLAH AVCI #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı’nın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA