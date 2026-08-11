Abdullah Avcı’nın acı günü

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın acı gününde Trabzonspor, eski hocasını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer taziye mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın kıymetli annesi Feriha Avcı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Not: Merhumenin cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.''

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör