Abdullah Avcı’nın acı günü

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın acı gününde Trabzonspor, eski hocasını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavililer taziye mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın kıymetli annesi Feriha Avcı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Not: Merhumenin cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.''