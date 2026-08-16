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Giriş Tarihi: 16.08.2026 23:19 Son Güncelleme: 16.08.2026 23:34

Amedspor, Erzurumspor FK karşısında galip!

Amedspor, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-0 galip geldi.

Amedspor, Erzurumspor FK karşısında galip!
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Müsabaka Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. VAR'da Sarper Barış Saka görev aldı.

Amedspor, Erzurumspor FK karşısında sahadan 3-0 üstün ayrıldı.

Amedspor'un gollerini 53 ve 62. dakikalarda Dia Saba ile 70. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

Bu sonucun ardından Amedspor sezona 3 puanla başladı.

Erzurumspor FK ise ilk haftayı puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Erzurumspor FK'nin bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Fernando, ceza sahası içerisinde çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Fernando'nun topu eliyle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

21. dakikada Dia Saba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

40. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Dia Saba, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Krasniqi gelişine vururken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #ERZURUMSPOR FK

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Amedspor, Erzurumspor FK karşısında galip!
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