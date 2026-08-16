Ankara Keçiörengücü, Pendikspor’a takılmadı!

Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 15. dakikada Süleyman Luş, 34. dakikada Mame Diouf, 70. dakikada Halil Can Ayan ile 82. dakikada İshak Karaoğul kaydetti. Pendikspor'da fileleri 39. dakikada Görkem Bitin havalandırdı.

Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 3'e yükseltti ve bu sezon ilk kez kazandı.

Pendikspor ise 1 puanda kaldı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör