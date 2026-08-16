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Giriş Tarihi: 16.08.2026 20:56

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor’a takılmadı!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Pendikspor karşısında 4-1’lik skorla kazandı.

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor’a takılmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele Aktepe Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Kaan Kara düdük çaldı. VAR'da Özgür Yankaya görev aldı.

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor karşısında 4-1 kazandı.

Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 15. dakikada Süleyman Luş, 34. dakikada Mame Diouf, 70. dakikada Halil Can Ayan ile 82. dakikada İshak Karaoğul kaydetti. Pendikspor'da fileleri 39. dakikada Görkem Bitin havalandırdı.

Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 3'e yükseltti ve bu sezon ilk kez kazandı.

Pendikspor ise 1 puanda kaldı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #PENDİKSPOR #1. LİG

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Ankara Keçiörengücü, Pendikspor’a takılmadı!
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