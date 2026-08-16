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Giriş Tarihi: 16.08.2026 23:35

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gollerine devam etti!

Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny, Eyüpspor maçında fileleri havalandırdı ve bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

İHA
Beşiktaş’ta Vaclav Cerny gollerine devam etti!
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Vaclav Cerny, müsabakanın 25. dakikasında Olaitan'ın asistinde fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Cerny ayrıca attığı gol ile Beşiktaş'ın bu sezonki ilk Süper Lig golünü de atmış oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında 4 müsabakada forma giyen Cerny, 301 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asistşik performans gösterdi.

Eyüpspor karşısında müsabakaya 11'de başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 88. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VACLAV CERNY #EYÜPSPOR #SÜPER LİG

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Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gollerine devam etti!
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