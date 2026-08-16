Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Dusan Vlahovic sözleri!

Vincenzo Italiano sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"1-0 çok çok tehlikeli bir skor. Mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. Az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Rakiplere şans vermeden oynamaya devam etmek gerekiyor. Daha fazla pozisyona girerek bunları da gole çevirmemiz gerekiyor. Umarım taraftarın bu inancı da sonuna kadar devam eder. Perşembe günü taraftarlarımız lütfen gelip bize destek olsunlar. Avrupa bizim için çok önemli hedef."

Dusan Vlahovic ile daha önce çalıştığını hatırlatan İtalyan teknik adam, "İlk hattan itibaren takım olarak iyi baskı yapıyoruz. Oyuncularım çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha iyi olacağını biliyorum. Vlahovic ile daha önce çalıştım. Benim nasıl oyun oynatmak istediğimi bilen bir oyuncu. O geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu" dedi.

Son maçlarda gollerin kanat oyuncularından geldiğini dile getiren Italiano, "Takımın işi aslında 9 numaraları beslemektir. Semih ilk yarıda, Oh ikinci yarıda iyi şanslar yakaladı. Junior son zamanlarda bunu iyi yapıyor. Sadece 9 numaralar değil, benim gözümde kanatlar da forvet oyuncusudur. Son maçlarda gollerimizi kanatlar attı. Daha da gol atmamız gerekiyor. Herkesten gol bekliyorum" sözlerini sarf etti.

48 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Cerny de aynı şekilde. Ben her maçtan sonra 'Bu maç geçti, önümüze bakmamız gerekiyor' derim. Ben hep böyle çalıştım. Bunlar asla değişmeyecek. Eleştiriler oldu ama oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler abartılmadığı sürece normal. Önümüzde uzun bir sezon var. Her maçta konsantre olmamız gerekiyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Eleştirilen oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör