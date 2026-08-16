Erzurumspor FK, Süper Lig’e 2. kez mağlup başladı!

Erzurumspor FK
, Trendyol Süper Lig
'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda Amedspor
ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'de daha önce mücadele ettiği 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-2 mağlup olurken, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, Süper Lig'deki üçüncü sezonuna ikinci kez mağlubiyetle başlamış oldu.
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Hakan Kurt - Editör