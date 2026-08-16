Fransa Süper Kupası’nda şampiyon Lens!

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint Germain'i 1-0 yenen Lens şampiyonluğa ulaştı.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta geçen sezonun Fransa 1. Ligi (Ligue 1) şampiyonu Paris Saint Germain ile Fransa Kupası kazananı Lens karşı karşıya geldi.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint Germain, geçen sezonki Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesinde bir kupa daha müzesine götürmek için sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısını Lens, 32. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 önde geçti.

Lens'te Antonio, 39. dakikada kırmızı kart görürken Paris Saint Germain'de ise Mendes, 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör