Junior Olaitan: Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, bireysel performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Beninli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtaki tek golün pasını veren Olaitan, pozisyonla ilgili "Güzel bir pas oldu. Cerny de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm." dedi.

Junior Olaitan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi tanıyorum, Orkun ile yan yana oynuyorum onu da tanıyorum. Her oyuncuyu, hem savunmadaki hem hücumdaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olunca da güzel şeyler yapabiliyoruz."