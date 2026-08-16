Junior Olaitan: Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, bireysel performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Beninli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçtaki tek golün pasını veren Olaitan, pozisyonla ilgili "Güzel bir pas oldu. Cerny de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm." dedi.
Junior Olaitan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi tanıyorum, Orkun ile yan yana oynuyorum onu da tanıyorum. Her oyuncuyu, hem savunmadaki hem hücumdaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olunca da güzel şeyler yapabiliyoruz."
Son haftalardaki çıkışıyla ilgili bir soruya 24 yaşındaki futbolcu, "İlk maçtan sonra eleştirildim. İlk maçtan sonra kendi kendime 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsam kendimi zorlamam ve devam etmem gerekir' diye telkinde bulundum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın da desteğini görmek benim için çok güzel. Kendi adıma iyi performansıma döndüğüm için mutluyum. Takıma katkı vermek güzel. Böyle devam etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Bu sezon takım olarak motive olduklarını belirten Olaitan, "Geçen sene neler yaşandığını, neler olduğunu biliyoruz. Bu sene bunun tekrarının olmasına izin vermeyeceğiz. Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanarak konuşmasını noktaladı.