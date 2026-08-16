Kayserispor, Sivasspor karşısında zorlanmadı!

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. VAR'da Özer Özden görev aldı.
Kayserispor, Sivasspor karşısında 2-0'lık skorla galip geldi.
Kayserispor'un gollerini 3. dakikada Benhur Keser ile 45+4. dakikada Seferi kaydetti.
Sivasspor'da Murat Paluli, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya çıkardı.
Sivasspor ise 1 puanda kalarak haftayı noktaladı.