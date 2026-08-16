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Giriş Tarihi: 16.08.2026 20:58

Kayserispor, Sivasspor karşısında zorlanmadı!

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Kayserispor, Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor, Sivasspor karşısında zorlanmadı!
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Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. VAR'da Özer Özden görev aldı.

Kayserispor, Sivasspor karşısında 2-0'lık skorla galip geldi.

Kayserispor'un gollerini 3. dakikada Benhur Keser ile 45+4. dakikada Seferi kaydetti.

Sivasspor'da Murat Paluli, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Sivasspor ise 1 puanda kalarak haftayı noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #SİVASSPOR #1. LİG

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Kayserispor, Sivasspor karşısında zorlanmadı!
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