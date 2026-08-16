Kayserispor, Sivasspor karşısında zorlanmadı!

Kayserispor'un gollerini 3. dakikada Benhur Keser ile 45+4. dakikada Seferi kaydetti.

Sivasspor'da Murat Paluli, 83. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Sivasspor ise 1 puanda kalarak haftayı noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör