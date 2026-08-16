Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan: Orkun ile iyi bir ilişkimiz var!
Giriş Tarihi: 17.08.2026 00:36

Salih Özcan: Orkun ile iyi bir ilişkimiz var!

Beşiktaşlı futbolcu Salih Özcan, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol
Salih Özcan: Orkun ile iyi bir ilişkimiz var!
  • ABONE OL

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını ifade eden Salih Özcan, "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerini çok motive ettiğini söyleyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN #EYÜPSPOR #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Özcan: Orkun ile iyi bir ilişkimiz var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA