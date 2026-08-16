Salih Özcan: Orkun ile iyi bir ilişkimiz var!

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerini çok motive ettiğini söyleyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi."

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