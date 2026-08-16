SON DAKİKA | Beşiktaş sezona galip başladı! Kırmızı çıkan maçta Eyüpspor mağlup

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak üstlendi.
VAR'da Andrew Donaldson Dallas, AVAR'da ise Bersan Duran görev aldı.
Beşiktaş, Eyüpspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başladı.
Eyüpspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Beşiktaş - Eyüpspor: 1-0
Gol: 26' Vaclav Cerny
Kırmızı kart: 68' David Costa
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih Kılıçsoy.
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Calegari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.
68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.
Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.
Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.
Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolculara destek verdi.
Taraftarlar, ısınma bölümünde tribünlere tek tek çağırdıkları oyunculara destekte bulundu.