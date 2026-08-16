SON DAKİKA | Beşiktaş sezona galip başladı! Kırmızı çıkan maçta Eyüpspor mağlup

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.