Trabzonspor’da Ferençvaroş maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında oynayacağı Ferençvaroş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından şut ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Ferençvaroş maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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