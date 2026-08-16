Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Umut Eskiköy: Oyun disiplininden koptuk!
Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:42

Umut Eskiköy: Oyun disiplininden koptuk!

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Ankara Keçiörengücü maçından sonra konuştu.

İHA
Umut Eskiköy: Oyun disiplininden koptuk!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy şu sözleri dile getirdi:

"En başta söyleyeyim kötü oynadık. Kendi standardımızın altında oynadık. Tabii ki maçın skoru bu muydu? Değildi. Ekstra gol yedi. Çok basit hatalardan gol yedik. Sonuçlandıramadık. Skorun böyle olma sebebi bu. Kendi oyunumuzun altında oynadık. Geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptuk. Çok geniş kaldık. Bütün hafta buna da çalıştık. Üzgünüz, bakacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #PENDİKSPOR #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut Eskiköy: Oyun disiplininden koptuk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA