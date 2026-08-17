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Giriş Tarihi: 17.08.2026 19:43

Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı!

Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül’ü renklerine bağladı.

DHA
Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı!
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Süper Lig'e 3-0'lık Erzurumspor FK galibiyetiyle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Bülbül, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üç maçta görev alırken, son iki sezonunu ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #GALATASARAY #SÜPER LİG #ERZURUMSPOR FK #AMEDSPOR

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Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı!
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