Beşiktaş, Dusan Vlahovic’i UEFA kadrosuna ekledi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, oynanacak karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Güncel kadroda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın güncel UEFA kadrosu şöyle:
Kaleciler:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar.
Savunmacılar:
Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık.
Orta sahalar:
Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay.
Forvetler:
Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibini geçmesi durumunda lig aşamasına adını yazdıracak.