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Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:12

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i UEFA kadrosuna ekledi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Siyah-beyazlıların güncel kadrosunda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic’i UEFA kadrosuna ekledi!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, oynanacak karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Güncel kadroda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın güncel UEFA kadrosu şöyle:

Kaleciler:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar.

Savunmacılar:

Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık.

Orta sahalar:

Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay.

Forvetler:

Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibini geçmesi durumunda lig aşamasına adını yazdıracak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i UEFA kadrosuna ekledi!
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