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Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:31 Son Güncelleme: 17.08.2026 09:43

Beşiktaş'a kiralık sağ kanat!

Beşiktaş'ta gözler artık sağ kanat transferine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar bir süredir radarına aldığı yıldız ismi kiralamayı planlıyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş’a kiralık sağ kanat!
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic transferini tamamlayarak önemli bir hamleye imza attı.

DAVID NERES HAREKATI

Bu takviyenin ardından çalışmalarını sürdüren Kartal, bu kez sağ kanat takviyesi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin Napoli forması giyen Brezilyalı futbolcu David Neres olduğu bildirildi.

KİRALAMA PLANI

Beşiktaş'ın oyuncu için İtalyanlar ile temas kurduğu ve İtalyan kulübünün 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu öne sürüldü. Yönetim, oyuncuyu bu sezon için kiralamak istiyor. Bu hafta transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'a kiralık sağ kanat!
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