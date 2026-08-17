Beşiktaş’a kiralık sağ kanat!

KİRALAMA PLANI

Beşiktaş'ın oyuncu için İtalyanlar ile temas kurduğu ve İtalyan kulübünün 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu öne sürüldü. Yönetim, oyuncuyu bu sezon için kiralamak istiyor. Bu hafta transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör