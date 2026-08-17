Darwin Nunez için kritik süreç

Bordo-mavililerin yaklaşık 15 gündür kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Darwin Nunez transferinde kritik bir sürece girildi. İşin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, oyuncunun Al-Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerinin netleştirilmesi bekleniyor. Trabzonspor, çarşamba günü Avrupa Ligi Play- Off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel açıdan formunu koruyan futbolcunun sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

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Teknik heyetin defansif orta saha talebine rağmen, yabancı kontenjanının dolu olması, Trabzon'u sıkıntıya soktu. Batagov ve Folcarelli'nin durumları sağlık heyeti tarafından bir kez daha detaylı incelenecek. Sahalara dönüş süreçlerinin uzun sürmesi durumunda sözleşme dondurma konusu gündeme gelecek.