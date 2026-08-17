Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Darwin Nunez için kritik süreç
Giriş Tarihi: 17.08.2026

Darwin Nunez için kritik süreç

Trabzonspor, Uruguaylı golcüyü, çarşamba günü teslim edilecek olan UEFA oyuncu listesine yetiştirmeye çalışıyor

Darwin Nunez için kritik süreç
  • ABONE OL

Bordo-mavililerin yaklaşık 15 gündür kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Darwin Nunez transferinde kritik bir sürece girildi. İşin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, oyuncunun Al-Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerinin netleştirilmesi bekleniyor. Trabzonspor, çarşamba günü Avrupa Ligi Play- Off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel açıdan formunu koruyan futbolcunun sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

6 NUMARA BELİRSİZLİĞİ
Teknik heyetin defansif orta saha talebine rağmen, yabancı kontenjanının dolu olması, Trabzon'u sıkıntıya soktu. Batagov ve Folcarelli'nin durumları sağlık heyeti tarafından bir kez daha detaylı incelenecek. Sahalara dönüş süreçlerinin uzun sürmesi durumunda sözleşme dondurma konusu gündeme gelecek.

#DARWİN NUNEZ #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Darwin Nunez için kritik süreç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA