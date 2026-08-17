Dev transferde sona doğru! Rodri’yi Barcelona kapıyor…

Barcelona, yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmaya çalıştığı Rodri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Marca'nın haberine göre; Katalan ekibi, Manchester City ile bonservis müzakerelerinde anlaşma noktasına geldi.
Barcelona'nın, 30 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte toplam 70 milyon Euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
İLK KAPIYI REAL MADRID ÇALMIŞTI
Deneyimli yıldız, yaz transfer döneminin başında Real Madrid ile görüşmüş ancak gelen teklifleri reddederek Barcelona ile masaya oturmuştu.
OYUNCUNUN BAŞARILARI
7 yıl formasını giydiği Ada ekibiyle 13 kupa kazanan Rodri, kariyerinde 1 kez de Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.