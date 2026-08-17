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Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:16

Dev transferde sona doğru! Rodri’yi Barcelona kapıyor…

Katalan devi Barcelona, uzun süredir Real Madrid’in de talip olduğu Rodri’nin transferini bitirmek üzere.

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Dev transferde sona doğru! Rodri’yi Barcelona kapıyor…
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Barcelona, yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmaya çalıştığı Rodri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre; Katalan ekibi, Manchester City ile bonservis müzakerelerinde anlaşma noktasına geldi.

Barcelona'nın, 30 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte toplam 70 milyon Euro ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

İLK KAPIYI REAL MADRID ÇALMIŞTI

Deneyimli yıldız, yaz transfer döneminin başında Real Madrid ile görüşmüş ancak gelen teklifleri reddederek Barcelona ile masaya oturmuştu.

OYUNCUNUN BAŞARILARI

7 yıl formasını giydiği Ada ekibiyle 13 kupa kazanan Rodri, kariyerinde 1 kez de Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#REAL MADRİD #BARCELONA

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Dev transferde sona doğru! Rodri’yi Barcelona kapıyor…
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