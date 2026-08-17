Fatih Tekke’nin Avrupa heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Ferencvaros, 20 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk resmi maç olacak.



FUTBOLCU OLARAK KUPALARI KALDIRDI, ŞİMDİ SIRA TEKNİK ADAMLIKTA

Futbolculuk kariyerinde Zenit St. Petersburg formasıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Fatih Tekke, bu kez teknik direktör olarak Avrupa sahnesinde yer alacak. Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavili forma altında önemli başarılara imza atan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında takımının başında sahaya çıkacak.



İLK TAM SEZONUNDA KUPA VE AVRUPA BİLETİ

Fatih Tekke, Trabzonspor'daki ilk tam sezonunda takımına önemli başarılar kazandırdı. Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonunu Trendyol Süper Lig'de 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tekke, böylece Trabzonspor'daki ilk tam sezonunda kupa sevinci yaşarken, takımını Avrupa kupalarına da taşıdı.

Trabzonspor'un başında 2024-2025 sezonunda da görev yapan Tekke, 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

2025-2026 sezonunda ise bordo-mavili takımın başında Trendyol Süper Lig'de 34 karşılaşmaya çıkan Tekke, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu süreçte 69 puan toplarken, Tekke'nin ligdeki puan ortalaması 2.03 oldu.



AVRUPA'DA YENİ HEDEF

Teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de toplam 240 resmi karşılaşmada görev yapan Fatih Tekke, bu maçlarda 84 galibiyet, 75 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı. Tekke'nin teknik direktörlük kariyerindeki puan ortalaması 1.36 olarak kayıtlara geçti.

Ferencvaros karşılaşması, Fatih Tekke için Trabzonspor'un Avrupa yolculuğundaki kritik bir mücadele olmasının yanı sıra, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa sahnesindeki ilk resmi adım olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör