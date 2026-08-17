Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ertelenecek mi? Gözler TFF’ye çevrildi...

ERTELEME TALEBİ

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile yapacağı 2. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınması istenecek.

Kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeleri ve müsabakaların lig karşılaşmalarıyla arasında kısa bir süre bulunması nedeniyle böyle bir talepte bulunacak. 3 ekibin erteleme başvurusunun bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.