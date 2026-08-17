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Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:55

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ertelenecek mi? Gözler TFF'ye çevrildi...

Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları maçların ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ertelenecek mi? Gözler TFF’ye çevrildi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros ile mücadele edecek Trabzonspor ile Kauno Zalgiris önünde sahaya çıkacak Beşiktaş, Avrupa'daki ilk sınavlarının ardından Süper Lig'de oynayacakları müsabakaların takvimden çıkarılmasını talep edecek.

ERTELEME TALEBİ

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile yapacağı 2. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınması istenecek.

Kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeleri ve müsabakaların lig karşılaşmalarıyla arasında kısa bir süre bulunması nedeniyle böyle bir talepte bulunacak. 3 ekibin erteleme başvurusunun bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.

GÖZLER TFF'DE

Başvuruların ardından gözler Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrilecek. Sarı-lacivertliler 18 Ağustos'ta, Trabzonspor ve Kartal ise 20 Ağustos'ta Avrupa kupalarındaki play-off ilk maçlarına çıkacak. Süper Lig'in 2. haftasında ise Fenerbahçe-Konya, Trabzonspor-Başakşehir ve Alanyaspor-Beşiktaş maçlarının oynanması planlanıyor. Üç kulübün talebinin kabul edilmesi halinde söz konusu karşılaşmaların yeni tarihlerinin TFF tarafından belirlenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #FUTBOL FEDERASYONU #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ertelenecek mi? Gözler TFF'ye çevrildi...
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