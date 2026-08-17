Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçına hazır!

Fenerbahçe'de Lyon maçı hazırlıkları tamamlandı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
DÖRT İSİM KATILMADI
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü ile Sidiki Cherif katılmadı. Öte yandan maç listesinde olmayan Anthony Musaba da kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Olimpik Lyon'u konuk edecek.