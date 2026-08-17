İsmail Kartal: Stratejilerimizi belirledik

"STRATEJİLERİMİZİ BELİRLEDİK"

"Pazar günü hep birlikte çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Daha önceki maçlarını da izlemiştik zaten. Salı günkü stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. İkinci maç öncesi en iyi sonucu almak istiyoruz. Kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz."

TALISCA, MURIQI VE EDERSON...

"Talisca'dan da çok mutluyum. Ne istersem yapmaya çalışıyor. Vedat da %70 civarında hazır. Bu akşamki taktik idmandan sonra belirleyici olacak. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Böyle bir takımımız var. Onun için de hepsiyle gurur duyuyorum. "Ederson yarın kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda."

"LUKAKU ÇOK CESUR VE CESARETLİ"

"Lukaku şu anda %100 hazır değil ama kadroya alacağım bu maçta. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Çok pozitif biri. Faydalanmak için transfer ettik. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız. Salı günü kadroda olacak ve maçın gidişatına göre karar değerlendireceğiz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör