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Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:15 Son Güncelleme: 17.08.2026 16:17

İsmail Kartal'dan Romelu Lukaku açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak maç öncesinde yeni transfer Romelu Lukaku'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal’dan Romelu Lukaku açıklaması!
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde yeni transfer Romelu Lukaku hakkında konuştu.

"SON MAÇA TAKILMIYORUZ"

Kartal, "Oyuncularımızla birlikte ekip olarak çok güzel bir gün geçirdik. Tesislerde kalarak Lyon'u analiz ettik. Bugün de bununla birlikte son çalışmalarımızı yapacağız. Yarın da taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skoru almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Son oynadığımız maçı düşünmüyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. O maç geride kaldı. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bu da baskı değil ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ROMELU LUKAKU HAKKINDA

İsmail Kartal, yeni transfer Romelu Lukaku'nun durumuna ilişkin, "Şu andaki durumu pozitif. Çalışıyor. Bugün kendisiyle konuşacağım ve yarınki maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #LYON #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #ROMELU LUKAKU

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İsmail Kartal'dan Romelu Lukaku açıklaması!
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