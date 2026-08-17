Kayserispor’a yan bakılmıyor

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor
, sahasında konuk ettiği Sivasspor
'u 2-0 yenerek 2'de 2 ile yoluna devam etti. Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikasında Benhur ile üstünlüğü buldu. Kayserispor, ilk yarının uzatma anlarında Seferi ile farkı iyi çıkardı ve rahatladı. İkinci devrede değişikliklerle oyuna ortak olmak isteyen Sivasspor'un çabası yetmedi. Savunmada hata yapmayan Kayseri, 3 puanı cebine koydu. 83'te Sivas'ın sağ beki Murat Paluli, bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü.