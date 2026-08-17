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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Kayserispor’a yan bakılmıyor

Sivas’ı ilk yarıda bulduğu gollerle yenen sarı-kırmızılılar, 2’de 2 ile gövde gösterisi yaparak iddiasını ortaya koydu

Kayserispor’a yan bakılmıyor
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Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 ile yoluna devam etti. Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikasında Benhur ile üstünlüğü buldu. Kayserispor, ilk yarının uzatma anlarında Seferi ile farkı iyi çıkardı ve rahatladı. İkinci devrede değişikliklerle oyuna ortak olmak isteyen Sivasspor'un çabası yetmedi. Savunmada hata yapmayan Kayseri, 3 puanı cebine koydu. 83'te Sivas'ın sağ beki Murat Paluli, bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü.
#KAYSERİSPOR #SİVASSPOR

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Kayserispor’a yan bakılmıyor
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