Kerem Aktürkoğlu: "Yarın güzel bir reaksiyon fırsatı"

"İYİ BAŞLAMAK İSTİYORDUK, BAŞARAMADIK"

Gençlerbirliği maçında neyin yanlış ve eksik yapıldığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz."

"YARIN GÜZEL BİR REAKSİYON FIRSATI"

Kendi fiziksel durumuna ilişkin de konuşan Kerem Aktürkoğlu, kısa süren tatil dönemine rağmen kendisini iyi hissettiğini belirtti.

"Ben gayet iyi hissediyorum. Biraz tatil sürecimiz kısa sürdü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Her zaman sahaya odaklanıyorum. Bu sezon da güzel başladık. Daha da iyi olacağım hem takım hem de ben. Yarın da güzel bir reaksiyon fırsatı. Yarınla birlikte yeniden güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşılaşmasının önemini ise şu sözlerle özetledi: "Lyon maçı bir reaksiyon fırsatı."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör