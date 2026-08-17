Önce dinledi sonra izledi

Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, aradığı 10 numarayı Rusya'da buldu: ALEKSEY BATRAKOV... Bir aydır masada olan sarı-kırmızılılar, sonunda 28 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova ile el sıkıştı ve Rus yıldız adayının işini bitirdi. Bu transferin perde arkasında ise Okan Buruk faktörü vardı. İŞTE DETAYLAR…

Tecrübeli teknik adam, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarda yaptığı oyuncularla bire bir iletişimi Batrakov için sağladı. Rus 10 numarayla görüntülü konuşma gerçekleştiren Galatasaray'ın hocası, kafasındaki sistemi ve beklentilerini anlattı. Fransa, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan Batrakov'u Okan Buruk ikna etti ve 21 yaşındaki oyuncu tercihini Aslan'dan yana kullandı. Lokomotiv Moskova'ya bu kararını bildiren Rus 10 numara, kulübünü anlaşmaya zorladı.

KADRODA OLACAK

Cuma günü ise son maçına çıktı ve golünü atarak taraftarına veda etti. Orenburg maçı biter bitmez GalatasarayÇorum FK karşılaşmasını izlemeye başlayan Batrakov, yeni takımına bu hafta katılacak. Genç oyuncunun Erzurum FK deplasmanında Aslan'ın maç kadrosunda olması planlanıyor.

GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK ŞANS

Avrupa ülkeleri eğer Rusya'ya karşı ambargo uygulamasaydı Galatasaray, Batrakov transferini yapamazdı. Aleksey Batrakov; çabuk, hızlı, oyun görüşü mükemmel, topu iyi kullanan donanımlı bir oyuncu... 21 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır haklı olarak Rusya'da yılın oyuncusu seçiliyor. Genç yaşına rağmen takımının kaptanlığını yapıyor. Galatasaray, bu transferi resmileştirirse yıldız ismi PSG'nin elinden almış olacak. Çünkü Fransa takımının hocası Luis Enrique, Batrakov'u çok istemiş ancak Rusya'ya uygulanan ambargo yüzünden Fransa Futbol Federasyonu, bu transfere yeşil ışık yakmamıştı. Öyle ki Rus kulüplerinde görev yapan iki Alman teknik direktör ülkelerinden 'Çabuk geri dönün Rusya'da çalışamazsınız' talimatıyla işi bırakmışlardı. Türkiye ile Rusya arasında dostluk ilişkileri var. Galatasaray geç de olsa önemli bir Rus yıldızı kadrosuna katacak. Batrakov'un, teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşmesi çok önemliydi. İkna olduktan sonra Galatasaray'ın ligde Çorum ile yaptığı maçı da izledi. G.Saray'ın bu transferi 10 +4 kuralına göre yapmasını değerli buluyorum. En azından kanada ve santrfora alınacak isim tecrübeli olabilir. Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı ambargo Batrakov transferinde G.Saray için büyük bir şans oldu...