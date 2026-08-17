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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Salah bize emanet ona iyi bakacağız

Yıldız futbolcunun transferinin beklediği kadar zorlu olmadığını dile getiren Ertuğrul Doğan, “Ramy Bey ve Salah’ın belli prensipleri vardı. Biz de bunlar üzerinden hareket ettik” diye konuştu

YUNUS EMRE SEL
Salah bize emanet ona iyi bakacağız
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin perde arkasını Mısır'da yayın yapan ON Sport kanalına anlattı. İşte Doğan'ın açıklamaları: "Salah bize 'Neden bir transferi kabul edeyim?' diye sordu. Ona 'Sen bütün büyük başarıları elde ettin. Ancak Trabzon'da kulübe ve sana karşı nasıl bir sevgi ve tutku olduğunu göreceksin' karşılığını verdim. Trabzon şehri Salah'ın ismiyle uyanıyor, onun adıyla uyuyor. Transfer süreci beklediğim gibi zorlu geçmedi.

GELİN ŞEHRİMİZİ ZİYARET EDİN
Ramy Bey ve Muhammed Salah bize son derece açık davrandı. Belli prensipleri vardı. Biz de bu prensipler üzerinden hareket ettik ve anlaşmaya vardık. İnsani açıdan da çok iyi transfer yaptık. Dünyanın en önemli futbolcularından biri, belki de en önemlisi. İlk günden itibaren takım arkadaşlarıyla çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Mısırlı kardeşlerimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi; Salah'ı, kulübümüzü ve şehrimizi görmek için davet ediyoruz. Biz de Mısır'ı ziyaret edeceğiz. Mısırlı futbolseverlerin içi rahat olsun. Salah bize emanet, Ona çok iyi bakacağız."

#MISIR #ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZON #MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR

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Salah bize emanet ona iyi bakacağız
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