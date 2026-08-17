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Giriş Tarihi: 17.08.2026 23:41

Süper Lig'de muhteşem maç: Samsun'da 6 gol var, kazanan yok...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

İHA
Süper Lig’de muhteşem maç: Samsun’da 6 gol var, kazanan yok...
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Göztepe'nin gollerini; 3. dakikada Alex Matos, 46. dakikada Sinclair Armstrong ve 65. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Samsunspor'un golleri ise 30. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji, 43. dakikada Emre Kılınç ve 90. dakikada Celil Yüksel'den geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor ve Göztepe, sezona birer puanla başladı.

Samsunspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Süper Lig'de muhteşem maç: Samsun'da 6 gol var, kazanan yok...
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