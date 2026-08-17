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Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:38

Trabzonspor'da kritik Darwin Nunez süreci!

Uruguaylı golcünün Darwin Nunez'in transferini bitirmeye çok yaklaşan Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız için geri sayıma geçti.

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Trabzonspor’da kritik Darwin Nunez süreci!
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Trabzonspor'un yaklaşık 15 gündür kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Darwin Nunez transferinde kritik bir sürece girildi.

İşin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, oyuncunun Al-Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerinin netleştirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor, çarşamba günü Avrupa Ligi Play- Off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel açıdan formunu koruyan futbolcunun sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #DARWİN NUNEZ

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Trabzonspor'da kritik Darwin Nunez süreci!
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