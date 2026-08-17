Trabzonspor’da kritik Darwin Nunez süreci!

Trabzonspor'un yaklaşık 15 gündür kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Darwin Nunez transferinde kritik bir sürece girildi.

İşin resmiyet kazanması adına yürütülen hukuki prosedürlerde sona yaklaşılırken, oyuncunun Al-Hilal kulübüyle arasındaki maaş ve vergi protokollerinin netleştirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor, çarşamba günü Avrupa Ligi Play- Off turu için UEFA'ya sunulacak liste öncesi Nunez'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Bireysel çalışmalarını aksatmayan ve fiziksel açıdan formunu koruyan futbolcunun sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör