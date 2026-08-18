Anderson Talisca: Üzerimizde çok fazla baskı var!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca konuştu.

TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Anderson Talisca, "Fenerbahçe, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Üzerimizde çok fazla baskı var ama bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz" dedi.

Bu sezon önemli başarılara imza atacaklarını belirten Anderson Talisca, "İyi bir takımız ve giderek daha fazla kenetleniyoruz. Bence bu yıl bizim için çok önemli bir yıl olacak, önemli şeyler başaracağız" sözlerini dile getirdi.