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Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:52

Beşiktaş'ta Kauno Zalgiris mesaisi başladı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklara start verildi.

AA
Beşiktaş’ta Kauno Zalgiris mesaisi başladı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarını yarın basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş'ta Kauno Zalgiris mesaisi başladı!
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