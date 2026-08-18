CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Alman hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Christian Gittelmann üstlenecek.
Heyecan dolu maçta VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Pascal Müller görev alacak.
Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.
Olimpik Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.