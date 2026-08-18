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Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:54 Son Güncelleme: 18.08.2026 19:55

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon karşı karşıya gelecek. Dev maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Alman hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Christian Gittelmann üstlenecek.

Heyecan dolu maçta VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Pascal Müller görev alacak.

Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.

Olimpik Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA #TRT 1

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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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