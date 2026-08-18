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Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:10

Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den iki talip

İtalya Serie A ekibi Torino’da forma giyen Emirhan İlkhan için Süper Lig ekipleri devreye girdi.

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Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den iki talip
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Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ı Başakşehir ve Trabzonspor'un gündemine aldığı iddia edildi.

La Stampa'nın haberine göre; 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için her iki kulübün de İtalyan ekibinden bilgi aldığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ GELİR

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha, siyah-beyazlıların kasasını doldurabilir. Transferin bonservisle gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, satıştan %15 pay alacak.

TORİNO SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Torino yönetiminin ise, oyuncuyu gelecek planlamalarında gördüğü için kendisiyle yola devam etmek istediği belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Serie A ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #BAŞAKŞEHİR #TRABZONSPOR

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Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den iki talip
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