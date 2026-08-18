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Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:56

Endrick’e Premier Lig’den dev kanca!

Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Endrick’e İngiltere Premier Lig’in dev ekibi talip oldu. Real Madrid’in transfere tavrı ortaya çıktı.

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Endrick’e Premier Lig’den dev kanca!
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Real Madrid forması giyen Endrick'in, İngiliz devi Liverpool'un radarına girdiği iddia edildi.

Football365'in haberine göre; Mohamed Salah'ın gidişinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Merseyside ekibinin, Bradley Barcola transferinin ardından Brezilyalı santrfor için 56 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

REAL MADRID TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Eflatun-beyazlıların kadroda kendisine yer bulamayan genç oyuncunun satışından gelir elde etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE İSTİYORDU

Öte yandan bir süre önce Fenerbahçe'de Endrick'e talip olmuş ancak uygun şartların oluşmaması nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

2030 yılına kadar Madrid ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık geçirdiği Lyon'da 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#REAL MADRİD #LİVERPOOL

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Endrick’e Premier Lig’den dev kanca!
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