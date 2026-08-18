Endrick’e Premier Lig’den dev kanca!

Real Madrid forması giyen Endrick'in, İngiliz devi Liverpool'un radarına girdiği iddia edildi.

Football365'in haberine göre; Mohamed Salah'ın gidişinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Merseyside ekibinin, Bradley Barcola transferinin ardından Brezilyalı santrfor için 56 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.