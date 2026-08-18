Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Asensio ve erteleme talebi sözleri!

"Maçın favorisi var mıydı" şeklinde gelen soruya Kartal, "Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı" cevabını verdi.

Asensio'nun maça yedek başladığı ve taraftarların tezahüratlarının ardından oyuna girmesinin hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Asensio da bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Biz sadece rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'ya şans vermek istiyorduk ve bu şekilde gerçekleşti" sözlerini sarf etti.

Planlamaları doğrultusunda bir oyun sergilediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz 2.5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Zaman zaman ikinci bölgede beklemeyi bilmeniz gerekir. Her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Biz bunları planlamıştık ve planlamalarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık" dedi.