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Giriş Tarihi: 19.08.2026 00:21

Fenerbahçe'den Fransız ekiplerine karşı 8. beraberlik!

Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa temsilcileri ile 8. kez sahadan eşitlikle ayrıldı.

İHA
Fenerbahçe’den Fransız ekiplerine karşı 8. beraberlik!
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ederken sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 26 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6'şar kez ile Nice ve Lyon'a karşı oynadı. Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, bu süreçte 6 kez üstün taraf olurken, 12 mağlubiyet yaşadı.

Kanarya'nın bugünkü sonuçla birlikte Fransa temsilcilerine karşı toplam 8 beraberliği bulunuyor.

Öte yandan Kanarya, Kadıköy'de Fransız ekipleriyle oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez konuk eden Fenerbahçe, Marsilya, Rennes ve Nice'i de ağırladı. Fransa temsilcilerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #OLİMPİK LYON #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe'den Fransız ekiplerine karşı 8. beraberlik!
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