Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Alexander Sörloth atağı!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:45

Galatasaray'dan Alexander Sörloth atağı!

Mauro Icardi'nin ardından kadrosuna yeni bir santrfor transfer etmek isteyen Galatasaray, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. İşte Norveçli yıldızın talep ettiği maaş...

SPOR SERVİSİ Futbol
Galatasaray’dan Alexander Sörloth atağı!
  • ABONE OL

Mauro Icardi'nin yerine iyi bir golcü arayışında olan Galatasaray, Türk kulüplerinin gündeminden hiç düşmeyen Alexander Sörloth için hamle yaparak ilk teması kurdu.

YILLIK 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Norveçli golcünün menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar, ilk teklifini iletti, Daha önce Trabzonspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmeye oldukça istekli davrandığı öğrenilirken yıllık 12 milyon Euro ücret talebinde bulunduğu kaydedildi.

Yönetim, yıldız oyuncudan alınan olumlu dönüş sonrası, Atletico Madrid cephesi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün Sörlothiçin yaklaşık 40 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MAURO ICARDİ #TRABZONSPOR #ALEXANDER SÖRLOTH #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Alexander Sörloth atağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA