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Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:45

Konyaspor, Rajmund Toth'u kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Macar futbolcu Rajmund Toth'u kadrosuna dahil etti.

İHA
Konyaspor, Rajmund Toth’u kadrosuna kattı!
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Konyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rajmund Toth'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Macaristan Ligi ekiplerinden ETO FC alt yapısından yetişerek A Takıma yükselen Toth, Macaristan Milli Takım forması giyiyor. Toth, yeşil-beyazlı ekipte 66 numaralı formayı giyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KONYASPOR #SÜPER LİG

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Konyaspor, Rajmund Toth'u kadrosuna kattı!
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