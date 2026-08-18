Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mason Greenwood: Orada kazanmak istiyoruz!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 00:14

Mason Greenwood: Orada kazanmak istiyoruz!

Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, Olimpik Lyon maçından sonra konuştu.

Mason Greenwood: Orada kazanmak istiyoruz!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde skoru belirleyen golü atan Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mason Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz" dedi.

Performansına dair soruya Mason Greenwood, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mason Greenwood: Orada kazanmak istiyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA