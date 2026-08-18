Mason Greenwood: Orada kazanmak istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde skoru belirleyen golü atan Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mason Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz" dedi.

Performansına dair soruya Mason Greenwood, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör