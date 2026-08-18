UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "Bu bir hayal kırıklığı değil; yüzümüzde tebessüm yok ama üzüntü de yok. Bence daha iyi bir sonuç alabilirdik. Çok sayıda orta pozisyonu yakaladık, topumuz direkten döndü. Lyon'un çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama rövanş maçına hazırız" dedi.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Matteo Guendouzi, "Yeni bir teknik direktörümüz ve çok sayıda yeni oyuncumuz var, henüz en iyi seviyemizden uzağız. Yine de ortada olumlu şeyler var" sözlerini dile getirdi.

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