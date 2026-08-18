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Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:55

Miguel Cardoso, Kayserispor'dan ayrıldı!

Kayserispor'da tecrübeli futbolcu Miguel Cardoso ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İHA
Miguel Cardoso, Kayserispor’dan ayrıldı!
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1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli oyuncu Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanlığını yapmış olan Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak, yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yıllar boyunca formamız için ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği özveri ve kulübümüze sunduğu değerli katkılar için Miguel Cardoso'ya teşekkür ederiz. Kayserispor forması altında vermiş olduğu emekler ve kulübümüze sağladığı hizmetler her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Miguel Cardoso'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Miguel. Teşekkürler kaptan" denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #MİGUEL CARDOSO

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Miguel Cardoso, Kayserispor'dan ayrıldı!
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