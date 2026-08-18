Oğuz Çetin’den Marco Asensio ve transfer cevabı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Olimpik Lyon müsabakası sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karşılaşmayı değerlendiren Oğuz Çetin, "Bir hafta içinde üçüncü maçımıza çıktık. Takım mücadele açısından maksimum seviyede oynadı. Ancak oyunsal anlamda daha etken olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etken olmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda da skoru elde etmemiz gerekiyor" dedi.

TFF'nin daha önce erteleme talebini reddettiğini belirten Oğuz Çetin, "Büyük Fenerbahçe kulübü, önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi durup dururken yapmadık. Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği ayın 15'inde, Lyon maçı 18'inde takımın fiziksel olarak toparlaması, hazırlık yapması bizim için büyük bir handikaptı. Bir kez bir şey talep ettik. TFF bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Bu ret cevabı veren TFF'den bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Başkanımız ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Böyle bir talebimiz yok. Kendimize olan inancımızla Konyaspor maçına çıkar kazanırız, hemen arkasından Lyon maçına gider turlarız. Kararlıyız. Böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak doğru olmaz" diye konuştu.