Paulo Fonseca: Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip!

Fenerbahçe karşısında elde edilen skordan memnun olduğunun altını çizen Fonseca, "İdeal skor kazanmak olurdu ama bu mümkün olmadı. Ancak şunu anlamak önemli, karşımızda net bir şekilde favori olan bir takım vardı, hala da favori olmaya devam ediyor. Ben skordan oldukça memnunum. Bütün oyuncular iyi performans sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

Rövanş maçı için taraftara da seslenen Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

"Evimizdeki maçta böyle bir atmosfer bekliyorum. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Stadımız dolu olmalı. Fenerbahçe Stadı'ndaki atmosferi biz de oluşturmalıyız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör