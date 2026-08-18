Romelu Lukaku: Gördüğüm en iyi ambiyans!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Romelu Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı" dedi.

Müsabakayla ilgili Romelu Lukaku, "Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz" sözlerini dile getirdi.

Taraftarın kendisine olan ilgisine dair soruya Romelu Lukaku, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör