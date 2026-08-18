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Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:23 Son Güncelleme: 18.08.2026 15:24

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 2. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile start verdi.

İHA
Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla sahaya indi.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular rondo çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Dün akşam oynanan ve 3-3 sona eren Göztepe karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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