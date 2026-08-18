Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla sahaya indi.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular rondo çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Dün akşam oynanan ve 3-3 sona eren Göztepe karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı.

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