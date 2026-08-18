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Giriş Tarihi: 18.08.2026 21:06

Sivasspor, Musah Mohammed’i transfer etti!

Sivasspor, son olarak Göztepe forması giyen 22 yaşındaki Musah Muhammed'i renklerine bağladı.

İHA
Sivasspor, Musah Mohammed’i transfer etti!
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, orta saha hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dilenirken, "Hoş geldin Musah" mesajı verildi.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor, Musah Mohammed transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR #GÖZTEPE #1. LİG

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Sivasspor, Musah Mohammed’i transfer etti!
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