Sivasspor, Musah Mohammed’i transfer etti!

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takımlarından Sivasspor
, orta saha hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dilenirken, "Hoş geldin Musah" mesajı verildi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor, Musah Mohammed transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
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Hakan Kurt - Editör