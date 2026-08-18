SON DAKİKA | Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı! Olimpik Lyon maçında kazanan yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynattığı Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Ederson Moraes, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattını Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Vedat Muriqi'e güvenildi.