Trabzonspor’da Darwin Nunez gerçekleri!

Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde son aşamaya gelse de resmi imzaların gecikmesinin nedenleri gün yüzüne çıktı.
SATIN ALMA MADDESİ PÜRÜZ ÇIKARDI
Oyuncu tarafıyla daha önce el sıkışan bordo-mavili yönetim, Al-Hilal ile yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi Arabistan kulübünün,kiralama sözleşmesine ekletmek istediği satın alma maddesi oluşturuyor.
Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Nunez'in ayrıca Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon Euro tutarında birikmiş alacağının bulunduğu, bu durumu da çözüme kavuşturmaya çalıştığı aktarıldı.