Trabzonspor’da Darwin Nunez gerçekleri!

Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu opsiyonun zorunlu olmaması yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Nunez'in ayrıca Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon Euro tutarında birikmiş alacağının bulunduğu, bu durumu da çözüme kavuşturmaya çalıştığı aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör