Trabzonspor’da Ferençvaroş mesaisi devam etti!

Trabzonspor
, UEFA Avrupa Ligi
play-off turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Ferençvaroş müsabakası öncesi hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde ise Ferençvaroş karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, Ferençvaroş maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile takım kaptanı Stefan Savic
, yarın saat 16.30'da maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının karşısına çıkarak karşılaşma öncesi soruları yanıtlayacak.
Trabzonspor'un rakibi Ferençvaroş'ta ise Teknik Direktör Balazs Borbely ile bir futbolcu, aynı gün saat 19.15'te stadyumda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
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Hakan Kurt - Editör