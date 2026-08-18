Vedat Muriqi: Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Olimpik Lyon müsabakası sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraftara parantez açan Vedat Muriqi, "Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. Futbolun içinde bunlar var" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Vedat Muriqi, "İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladı. Kontrol bize geçti. Ara ara, maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk. 1-1 açıkçası, mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı" sözlerini dile getirdi.

Rövanş maçına dair soruya Vedat Muriqi, "Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah, özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör